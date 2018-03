Ministro aconselha homens a urinar sentados em Taiwan

Um ministro taiwanês gerou polêmica ao sugerir que os homens deveriam mudar o hábito e urinar sentados.

Stephen Shen, ministro da Proteção Ambiental, afirmou que urinando sentados como as mulheres, os homens criariam um ambiente mais limpo.

De acordo com Cindy Sui, correspondente da BBC na capital, Taipé, o conselho do ministro gerou muita polêmica em redes sociais.

Várias mulheres são a favor do conselho mas muitos homens afirmaram que seria difícil mudar o hábito.

O órgão começa nesta semana a pedir para que as autoridades locais coloquem cartazes em locais públicos aconselhando os homens a urinar sentados.

Os cerca de 100 mil banheiros públicos da província são inspecionados regularmente e a maioria recebe notas altas.

No entanto, para o Ministério da Proteção Ambiental, é possível melhorar ainda mais, pois alguns banheiros masculinos ainda apresentam problemas de mau cheiro devido aos respingos de urina.

Yuan Shaw-jing, o diretor-geral de Saneamento Ambiental e Gerenciamento de Substâncias Tóxicas do Ministério de Proteção Ambiental, concorda com a sugestão, afirmando desejar seguir o exemplo do Japão.

"No Japão ouvimos dizer que 30% dos homens se sentam (para urinar)", afirmou Yuan.

E, de acordo com o Ministério da Proteção Ambiental, o próprio ministro Stephen Shen pratica o que aconselha e urina sentado em casa e nos banheiros públicos.