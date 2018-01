Ministro acusa ETA por atentados que mataram 173 em Madri O grupo separatista basco ETA está "sem dúvida" por trás dos atentados a bomba ocorridos em Madri esta manhã, afirmou o ministro do Interior do país, Angel Acebes. Em coletiva, o ministro confirmou que pelo menos 173 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas. "O ETA está por trás desses crimes horríveis, sem dúvida nenhuma", disse Acebes. Ele reconheceu que ainda não houve declaração de culpa, mas acrescentou que o ETA normalmente leva um tempo antes de assumir a autoria. "Todas as evidências apontam para o ETA", disse ele. Um total de 13 explosões foram registradas hoje em Madri, de acordo com Acebes, inclusive três explosões controladas de carros suspeitos disparadas pela polícia espanhola. Acebes disse que os carros estariam sendo utilizados como armadilha, uma tática comum do ETA. Três explosões foram ouvidas dentro da estação de trem Atocha, uma das maiores da cidade, e quatro numa rua a poucos metros de distância. Duas outras explosões ocorreram em Pozo del Tío Raimundo e uma na estação Santa Eugenia. Leia mais Atentados matam pelo menos 62 nos trens de Madri Explosões no trem de Madri deixam pelo menos 5 feridos Número de mortos nos atentados em Madri chega a 131 Contagem de mortos já chega a 172 em Madri