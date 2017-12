Ministro afegão garante que Bin Laden está vivo Osama bin Laden está vivo e movimenta-se constantemente na região fronteiriça entre o Afeganistão e o Paquistão sob a proteção do serviço de inteligência paquistanês, disse o ministro do Interior afegão, Younous Qanooni, em uma entrevista publicada hoje pelo jornal Asharq Al-Awsat, de Londres. Qanooi disse também que o mulá Mohamad Omar, líder da milícia Taleban, que governou o Afeganistão e deu refúgio a Bin Laden, está vivendo na província de Helmand, protegido por sua tribo. Ainda segundo o ministro afegão, os combatentes da rede terrorista Al-Qaeda que cruzaram a fronteira para o Paquistão estão se reagrupando. "Nossa informação é que Osama bin Laden se mobiliza de um lado ao outro da fronteira com o Paquistão e que o mulá Omar está em Helmand", afirmou Qanooi. "Mas mesmo que isso seja verdade, não significa que seja fácil chegar até eles porque cada um deles é apenas uma gota no oceano", comentou o ministro. Perguntado se seu governo estaria à caça de Bin Laden e Omar, Qanooi respondeu: "Francamente, não. Nossa prioridade é a segurança do país". Leia o especial