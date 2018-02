Ministro afegão pede o envio de mais tropas a Cabul O ministro das Finanças do Afeganistão, Ashraf Ghani, alerta: não há nem segurança nem recursos no país. Reunido hoje em Genebra para tentar convencer a comunidade internacional a ajudar o Afeganistão, Ghani afirmou que ainda existe uma rede de terroristas atuando no país e que deve ser desmobilizada para evitar novas instabilidades na Ásia Central. Segundo o ministro, existem apenas 5 mil soldados internacionais em Cabul, o que não seria suficiente para garantir a segurança do novo governo. "Estamos pedindo que a comunidade internacional mande mais tropas", afirmou Ghani. O representante da ONU para o Afeganistão, Lakhdar Brahimi, também defende o envio de mais tropas, principalmente depois do assassinato do ex-presidente do país, na semana passada. "Mas o tema sequer está em debate no Conselho de Segurança da ONU", alertou Brahimi. O principal obstáculo é a relutância do governo dos Estados Unidos em expandir o número de soldados norte-americanos na capital afegã. O problema é que, além da insuficiência de tropas internacionais, o governo de Cabul não tem recursos para pagar os salários da polícia e criar o exército nacional. "Nosso orçamento é de US$ 460 milhões para que o governo possa funcionar. Mas apenas temos US$ 260 milhões, o que não é suficiente para ainda pagar pelos salários de professores e médicos", disse Ghani. A ajuda humanitária também sofre com a falta de recursos. A ONU apenas conta com metade do dinheiro que os países prometeram dar à organização. ?Precisamos de US$ 700 milhões para completar os trabalhos humanitários neste ano e se não houver dinheiro, não haverá mais alimentos em breve para o povo afegão", afirmou Kenzo Oshima, subsecretário-geral da ONU para assuntos humanitários. Outro que se queixa da falta de verbas é Ruud Lubbers, Alto Comissário da ONU para Refugiados. "Temos dinheiro para mais dois meses. Após setembro, não sabemos como vamos ajudar os refugiados do Afeganistão", disse.