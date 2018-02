Ministro afirma que se expressou mal sobre teste nuclear

Quando um parlamentar perguntou mais cedo nesta segunda-feira se havia um indício de aumento de pessoal e veículos no local de teste nuclear do Norte, Ryoo Kihl-jae disse "existe tal indício". Ele afirmou que não poderia dizer mais porque isso envolvia inteligência confidencial.

Os comentários foram gravados em vídeo, mas Ryoo afirmou mais tarde aos parlamentares que não conseguia se lembrar de tê-los feito e que não teve a intenção de dizê-los. Ele afirmou que estava assustado com as notícias que levavam seus comentários anteriores. As informações são da Associated Press.