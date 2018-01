Ministro britânico adverte sobre gastos com guerra Uma eventual guerra contra o Iraque seria muito custosa para a Grã-Bretanha, que deveria evitar ao máximo o envio de tropas terrestres a Bagdá, se tiver a intenção de unir-se ao possível ataque organizado pelos Estados Unidos. Segundo o jornal The Daily Telegraph, esta foi a mensagem enviada pelo ministro do Tesouro britânico, Gordon Brown, ao Ministério da Defesa. O Tesouro, afirma o diário, ordenou aos chefes militares do país para que pensem em estratégias menos onerosas - e que, de preferência, não incluam a participação da Grã-Bretanha em uma ofensiva terrestre.