Ministro colombiano critica juiz que libertou traficante O ministro do Interior e da Justiça da Colômbia, Fernando Londoño, acusou hoje o juiz Pedro Suárez de ter defendido o cartel de Cali. O juiz ordenou que o chefão das drogas Gilberto Rodríguez Orejuela fosse solto por bom comportamento, depois de ter cumprido sete anos de uma pena de 15 anos. "Quero dizer que esse juiz exerceu sua profissão em Cali e se destacou como parte de um grupo de advogados a serviço do cartel", afirmou Londoño num foro acadêmico em Medellín. Ele indicou que as autoridades estão "analisando a situação do juiz especialmente seus passos em Cali". Também hoje, a mídia colombiana informou que o traficante poderá voltar para a prisão pelo não pagamento de uma multa. Segundo o jornal El Tiempo, citando o inspetor-geral Edgardo Mayo, Orejuela deixou de pagar cerca de US$ 26 milhão ao tribunal. Não ficou claro o motivo da multa.