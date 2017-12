Ministro confirma 58 mortos em acidente de trens no Egito Os moradores de Qalyoub, no Egito, viveram uma manhã de horror nesta segunda-feira após dois trens se chocarem, matando 58 pessoas e ferindo mais de 140. Calçados e roupas encharcadas de sangue eram vistos no local do acidente, e destroços de vagões de trem jaziam próximos a um milharal. Segundo o ministro da Saúde egípcio, Hatem El-Gabaly, o acidente ocorreu às 7h15 (1h15 em Brasília) entre um trem procedente da cidade nortista de Lardo e outro que esperava na estação Qalyoub, 20 quilômetros ao norte da capital do Egito. Segundo ele, dos mais de 140 feridos, quatro estão em estado grave. Ambos os trens seguiam para o sul e transportavam passageiros das cidades de Mansoura e Benha, localizadas no Delta do Nilo, para o Cairo. O trem de Mansoura viajava a pelo menos 80 quilômetros por hora quando a colisão ocorreu, após o maquinista não ter obedecido a um sinal de parada em um cruzamento de trens em Qalyoub, informaram fontes policiais. O motorista morreu e a locomotiva ficou destruída após ter se chocado com o outro trem. A defesa civil, a polícia e os militares trabalharam juntos durante todo o dia em busca de sobreviventes e de corpos entre os destroços dos vagões. "Carreguei muitas pessoas mortas (...), minhas próprias roupas estão encharcadas de sangue", disse Raslan Abdel-Aziz, membro das forças armadas. A maioria dos passageiros era composta de homens pobres com idade entre 20 e 50 anos. Em um país com cerca de 73 milhões de pessoas, em que quase a metade vive na pobreza, o barato serviço de transporte ferroviário é uma das únicas maneiras de viajar. Moradores próximos ao local do acidente deram água aos sobreviventes e lençóis para cobrir os mortos. O Egito tem um histórico de grandes acidentes ferroviários, que geralmente ocorrem devido a manutenção ruim dos equipamentos. Muitos desses acidentes ocorreram no Delta do Nilo. A maior tragédia ferroviária da história do Egito ocorreu em fevereiro de 2002, após o incêndio de um trem que cobria o trajeto entre Cairo e Luxor (sul), lotado de passageiros, e que deixou 363 mortos, segundo números oficiais.