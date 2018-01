Ministro da Aviação é assassinado no Afeganistão O ministro da Aviação do Afeganistão, Mirwais Khan, foi assassinado a tiros hoje na cidade de Herat, no oeste do país. Segundo o porta-voz Jaleeq Ahmed, Sadiq foi atacado enquanto dirigia seu automóvel pela cidade, que é capital da província de mesmo nome. Ele não forneceu maiores detalhes. A televisão estatal afegã informou que o pai de Sadiq, o governador de Herat, Ismail Khan, ficou ferido em um atentado similar. Mas Ahmed negou a informação. De acordo com o porta-voz, os ministros da Defesa e do Interior se preparavam para viajar a Herat para investigar o atentado. Vários conflitos e distúrbios se seguiram ao atentado. Segundo a televisão oficial, cerca de 100 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas em tiroteios. Ismail Khan, um ex-comandante da residência contra os soviéticos e que dirige um exército privado, tem tido um firme controle sobre província desde a queda do regime Taleban, no final de 2001. Recentemente, no entanto, foram registrados vários conflitos entre seus homens e partidários de outros líderes locais.