Ministro da Defesa britânico chega de surpresa a Bagdá O ministro da Defesa do Reino Unido, Des Browne, chegou nesta segunda-feira (28) de surpresa a Bagdá, onde deve reunir-se com diversos líderes iraquianos para analisar a situação do país. Segundo informou a embaixada britânica em Bagdá, o ministro se reunirá com o premier iraquiano, Nouri al-Maliki, e com o presidente do país, Jalal Talabani, além de outros responsáveis não identificados pela legação diplomática. Está previsto também que Browne visite parte dos soldados britânicos que participam da força multinacional postada no Iraque. A visita de Browne ao Iraque acontece poucos dias depois que cerca de 8.500 soldados britânicos abandonaram sua base na cidade de Amara, 350 quilômetros ao sul da capital, e transferiram a responsabilidade pela segurança na região ao Exército iraquiano. Fontes militares britânicas afirmaram na semana passada que o governo pode estar preparando uma redução do número de soldados postados no Iraque no próximo ano.