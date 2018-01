Ministro da Defesa considera negociação direta com Hamas O ministro da Defesa de Israel, Amir Peretz, disse neste sábado que se o Hamas reconhecer Israel e os acordos firmados no passado entre israelenses e palestinos, pedirá pessoalmente a seu governo para iniciar negociações diretas com o grupo islâmico. A afirmação foi feita em entrevista à rádio pública israelense Neste sábado. Peretz acrescentou que se o Hamas cumprir as condições expostas não haverá necessidade de criar um governo de união nacional palestino como requisito para a negociação. O titular da Defesa e líder do Partido Trabalhista israelense disse ainda que, por enquanto, é preciso "esperar e ver quais serão os princípios básicos do Governo de união (palestino) e as diretrizes que seguirá". "De que importa como se chama o novo Governo (palestino)? Se o Hamas reconhecer o direito de Israel a existir, então recomendarei conversas diretas com o Hamas", acrescentou Peretz. Em um sermão pronunciado ontem em uma mesquita de Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, o primeiro-ministro palestino e líder do Hamas, Ismail Haniyeh, reiterou a posição do grupo islâmico de não reconhecer Israel, mas de firmar um acordo de trégua de longo prazo. A afirmação de Haniyeh se contradiz com as declarações feitas pelo presidente palestino, Mahmoud Abbas, que na quinta-feira anunciou perante a Assembléia Geral da ONU em Nova York que o novo governo palestino assumirá o reconhecimento de Israel. O presidente Abbas e o primeiro-ministro Haniyeh chegaram recentemente a um acordo para a formação de um novo Governo de união nacional palestino, embora até o momento sua composição e diretrizes não tenham sido fixadas. Peretz afirmou que o novo governo palestino deverá ser julgado em função da decisão de tomar o caminho das negociações com Israel ou, pelo contrário, continuar com o terrorismo. "Se o Governo de união continuar declarando sua intenção de destruir o Estado de Israel, não poderemos reconhecê-lo. Se não anunciar a imediata libertação de Gilad Shalit (o soldado israelense seqüestrado em Gaza), não poderemos reconhecê-lo. Se o disparo de foguetes Qassam não cessar, teremos que continuar com as ações militares para detê-los", ressaltou.