Ministro da Defesa criará novo partido O ministro de Defesa de Israel e atual líder dos trabalhistas, Ehud Barak, anunciou que está deixando sua formação política para criar um novo partido com o poder de continuar no governo - do premiê Binyamin Netanyahu - sem receber constantes críticas a sua liderança. Barak fez o anúncio acompanhado de quatro deputados que o seguirão no novo partido que, em princípio, não afetará a estabilidade de Netanyahu.