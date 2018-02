Ministro da Defesa da Alemanha é demitido O chanceler alemão Gerhard Schroeder destituiu hoje o ministro da Defesa, menos de 10 semanas antes das eleições, em meio a denúncias de que o funcionário teria recebido dinheiro de um assessor de relações públicas. Em um breve comunicado, o chanceler disse que "já não há razões para cooperar no governo" com Rudolf Scharping, que ocupa o cargo desde que Schoerder assumiu o poder, em 1998. "Pedirei ao presidente federal que afaste Rudolf Scharping de suas funções como ministro da Defesa", afirma o chanceler. Scharping é o oitavo ministro a deixar o governo de Schroeder. Os últimos foram os da Saúde e da Agricultura, que renunciaram em janeiro diante da crise da vaca louca. Segundo Schroeder, Peter Struck, chefe da bancada parlamentar social-democrata, substituirá Scharping. Em uma entrevista publicada pelo jornal Bild, o ministro, de 54 anos, admitiu ter recebido 140.000 marcos (US$ 72.000) do assessor de relações públicas Hunzinger pela publicação de suas memórias.