Ministro da Defesa da Austrália renuncia e vai para a ONU O ministro da Defesa da Austrália, Robert Hill, anunciou nesta sexta-feira sua renúncia para assumir o cargo de embaixador de seu país na Organização das Nações Unidas (ONU). Hill ocupou o cargo de ministro da Defesa a partir 2001, época na qual a Austrália decidiu participar da guerra do Iraque como um dos principais aliados dos Estados Unidos. Hill supervisionou a intervenção militar da Austrália no Iraque e foi responsável por enviar centenas de soldados australianos para o país árabe. Hill também é líder da maioria no Senado, mas manterá sua cadeira até a próxima sessão parlamentar quando irá se retirar definitivamente da política após uma carreira de 25 anos. A decisão de Hill de renunciar implicará uma série de mudanças no gabinete. Especula-se que o Ministério da Defesa ficará entre o atual ministro das Finanças, Nick Minchin, e o ministro da Saúde, Tony Abbott.