Ministro da Defesa de Israel rejeita pedidos por investigação da morte de 16 palestinos em Gaza

JERUSALÉM - O ministro da Defesa de Israel rejeitou neste domingo, 1.º, os pedidos de uma investigação sobre a morte de 16 palestinos por militares na sexta-feira em Gaza. O movimento islamista Hamas, dominante na região, disse que cinco das vítimas eram membros do seu braço armado, e não 8 como alega Israel.

Nesta manhã, centenas de palestinos permaneciam em acampamentos ao longo da fronteira cercada de 65 km entre Israel e Gaza.

Avigdor Lieberman, ministro da Defesa de Israel, rejeitou críticas às ações do país, e ressaltou que os soldados ao longo da Faixa de Gaza “merecem uma medalha” e fizeram o que era necessário para proteger a fronteira. “Quanto a uma comissão de inquérito, não haverá uma”, disse à Rádio do Exército de Israel.

O Estado hebreu enfrenta críticas de organizações de defesa dos direitos humanos pelo uso de armas de fogo na sexta-feira, o dia mais violento do conflito entre israelenses e palestinos desde a guerra de 2014. Os palestinos acusaram os soldados israelenses de atirar contra manifestantes que não representavam nenhuma ameaça.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, e a chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Federica Mogherini, defenderam uma investigação "independente e transparente" sobre os fatos. No sábado, o governo americano bloqueou um projeto de declaração do Conselho de Segurança da ONU que recomendava moderação e pedia uma investigação dos confrontos na fronteira de Israel com Gaza.

Neste domingo, o papa Francisco mencionou o conflito durante a tradicional mensagem "Urbi et Orbi" de Páscoa. "Invocamos frutos de reconciliação para a Terra Santa, que nestes dias também está sendo afetada por conflitos abertos que não respeitam os indefesos", disse. / REUTERS e AFP