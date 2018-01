Ministro da Defesa nega sublevação na Venezuela O ministro venezuelano da Defesa, general Lucas Rincón, negou que tenha ocorrido uma sublevação militar na cidade de Valencia. Rincón, que assumiu o cargo segunda-feira, explicou que um grupo opositor se concentrou terça-feira diante de uma base em Valencia para manifestar seu apoio ao general Guillermo Rangel López, destituído do comando da 41ª Brigada do Exército. Segundo informações da imprensa, o general Rangel e um contingente de soldados haviam se rebelado após receber ordens de entregar o comando da guarnição de Valencia, cerca de 150 quilômetros a oeste de Caracas, em um aparente castigo por seu envolvimento no fracassado golpe de Estado de 12 de abril. Desde que o presidente venezuelano, Hugo Chávez, teve o poder restituído num chamado "contra-golpe", o presidente destituiu vários altos oficiais de postos de comando, alguns dos quais supostamente envolvidos no golpe do dia 11. "Em nenhum momento houve alguma manifestação por parte do general Rangel. Eu conversei pessoalmente com ele, que me disse ´não, meu general, estou aqui tranqüilo e não me manifestei por nada´", disse Rincón à tevê Globovisión. "O general Rangel é um oficial disciplinado e está acatando o preceito constitutional. O suposto mal-estar do general é completamente falso", insistiu. O general Rangel entregou o comando da 41ª Brigada do Exército ao coronel Pedro Luis Rondón, conhecido como leal a Chávez.