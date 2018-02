Ministro da economia do Peru confirma saída O ministro da Economia do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, confirmou hoje a sua saída do governo do presidente Alejandro Toledo, afirmando que a decisão deveu-se a "motivos políticos". "O presidente disse ontem que queria um gabinete mais político e isso motivou a minha renúncia", afirmou Kuczynski. O jornal peruano El Comércio informou que Kuczynski será substituído por Javier Silva Ruete, que foi ministro da Economia durante o governo de transição do ex-presidente Valentin Paniagua. Silva Ruete é considerado um defensor de políticas fiscais conservadoras.