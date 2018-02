Ministro da economia turco renuncia e presidente não aceita O ministro da Economia da Turquia, Kemal Dervis, renunciou ao cargo esta manhã, mas o presidente do país, Ahmet Necdet Sezer, não aceitou seu pedido. A saída de Dervis teria sido pedida pelo primeiro-ministro, Bulent Ecevit. Dervis é o arquiteto do programa de recuperação econômica do país e foi a principal ponte da negociação entre a Turquia e o FMI. Dervis apresentou seu pedido momentos depois da renúncia do ministro de Relações Exteriores, Ismail Cem.