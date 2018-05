Ministro da Fazenda tenta limpar seu nome O ministro da Fazenda colombiano, Oscar Zuluaga, pediu ontem à Corte Suprema que o investigue para acabar com a especulação de que teve ligações com paramilitares. A mídia colombiana informou recentemente que o Supremo tinha cópias de e-mails que Zuluaga trocou com um comandante paramilitar em 2005, quando era senador.