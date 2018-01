Ministro da Imigração renuncia por ter faxineira ilegal

O gabinete de Cameron divulgou nota dizendo que o primeiro-ministro aceitou o pedido de renúncia "com pesar" e que não há indicações de que Harper soubesse que a faxineira estava vivendo ilegalmente no país. O nome e a nacionalidade da faxineira não foram revelados.

Harper era agressivo ao implementar a política anti-imigração do governo. Durante seu mandato, um micro-ônibus decorado com a imagem de um par de algemas chegou a patrulhar as ruas de Londres com um alto-falante que advertia os imigrantes sem visto ou permissão para trabalhar: "Vão para casa ou serão presos". Essa iniciativa foi cancelada depois de protestos populares.

O então ministro também causou controvérsia ao dizer que os repetidos pedidos de asilo por parte de um iraquiano que tentava se refugiar da guerra em seu país eram "ridículos".Fonte: Associated Press.