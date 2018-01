Ministro da Informação desmente ataque a Bagdá Logo após a ofensiva norte-americana ao centro de Bagdá, o ministro da Informação iraquiana, Mohammed Saeed al-Sahhaf, concedeu uma entrevista coletiva em uma rua de Bagdá, em frente ao Hotel Palestina, garantindo que a capital iraquiana não foi tomada. ?Não há presença de colunas (tanques e blindados) dos EUA na cidade de Bagdá?. Al-Sahhaf disse que as forças da coalizão que tentaram entrar em Bagdá foram destruídas. ?Bagdá está de pé, armada e os civis estão apoiando suas tropas?. O ministro da Informação também desmentiu a tomada do Ministério da Informação e do Hotel Rashid. ?Os dois locais não estão nas mãos dos inimigos?, assegurou. O ministro, entretanto, admitiu que as tropas inimigas invadiram Doha, no sul da capital iraquiana, mas a resistência iraquiana já teria matado centenas de soldados norte-americanos. Veja o especial :