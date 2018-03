Ministro da Informação foi preso, diz jornal britânico O ministro da Informação do governo deposto de Saddam Hussein, Mohammed Saeed al-Sahaf, teria sido preso num bloqueio montado por tropas americanas nas ruas de Bagdá, informa o tablóide britânico Daily Mirror. Al-Sahaf, que ganhou fama internacional e o apelido de ?Ali Cômico? por suas negativas hiperbólicas do avanço americano sobre o Iraque - ele chegou a conceder uma entrevista coletiva para anunciar que as tropas invasoras estavam sendo massacradas quase ao mesmo tempo em que começava a invasão de Bagdá - foi capturado sem oferecer resistência, segundo o Mirror. O ministro apenas teria pedido para ser poupado da ?humilhação? de ser levado à prisão de maneira pública. Agências de notícias internacionais ainda não conseguiram confirmar da prisão junto ao comando americano.