Ministro da inteligência deixa o cargo no Irã O ministro da Inteligência do Irã, Heydar Moslehi, pediu demissão do cargo ao presidente Mahmoud Ahmadinejad, informou nesta domingo a agência de notícias IRNA. Segundo a agência, Ahmadinejad aceitou a demissão e indicou Moslehi para ser seu "conselheiro" em assuntos de inteligência.