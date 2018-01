Ministro da Saúde chinês renuncia O ministro da Saúde da China, Zhang Wenkang, renunciou neste sábado, em meio às pressões sobre o país por causa da má condução nas ações de combate à pneumonia asiática. Para o seu lugar, foi nomeada a vice-primeira ministra Wu Yi, a mulher com mais alto cargo no regime chinês. O desgaste do ministro já havia feito com que ele fosse afastado de seu posto no Partido Comunista, um sinal de que seu futuro no ministério seria incerto. O governo chinês tem sido acusado, tanto fora quanto dentro do país, de lentidão na tomada de medidas contra a SARS (sigla em inglês de Síndrome Respiratória Aguda Severa), além de ter ocultado o real número de casos e de mortes ocorridos em seu território. Zhang Wenkang é o segundo dirigente importante afastado do cargo por causa da crise da pneumonia asiática. O primeiro foi o prefeito de Pequim, que segundo um alto funcionário do partido citado pela imprensa estatal não tomou as medidas adequadas para enfrentar a epidemia. Entre seus erros, estava o de não acompanhar adequadamente as pessoas infectadas. Na Malásia, ministros da Saúde de vários países da Ásia se reuniram neste sábado e acordaram um plano para reforçar os controles nos locais de saída de seus territórios. Entre as medidas acertadas, estão o impedimento da saída de quem tiver sintomas da doença e a exigência de uma declaração de saúde dos que tiverem vindo de países afetados. ?A ameaça representada pela SARS não tem precedentes?, disse Shigeru Omi, diretor regional da Organização Mundial da Saúde aos representantes dos países asiáticos. ?Devemos continuar nossa busca de todo caso de SARS e usar todas as armas disponíveis.? O encontro ocorreu enquanto as autoridades informavam sobre mais nove mortes na China, cinco em Hong Kong e três no Canadá. Com isso, são se contam pelo menos 293 mortes em todo o mundo e 4.600 infectados. Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica