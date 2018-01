Ministro das Finanças da Alemanha diz que Grécia precisa cumprir o que prometeu

"A Grécia se comprometeu a cumprir este programa em 20 de fevereiro e portanto nós não temos de conversar sobre alternativas", afirmou o ministro em entrevista à rádio Deutschlandfunk, levada ao ar neste domingo. A autoridade acrescentou que o país tem "bastante trabalho pela frente para cumprir o que foi prometido".

A Grécia e seus credores estão estudando maneiras de evitar que o país declare um default em dívidas com o Fundo Monetário Internacional (FMI) em junho. As negociações entre as partes continuam, enquanto o governo de Atenas segue pressionado ante o risco de ficar sem dinheiro. Fonte: Dow Jones Newswires.