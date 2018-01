Ministro das Finanças oferece ajuda a regiões carentes do Afeganistão O ministro das Finanças do Afeganistão, Ashraf Ghani, fez um apelo pela união nacional e ofereceu milhões de dólares em ajuda às empobrecidas províncias do país. A declaração foi feita durante uma sessão da loya jirga (grande conselho) convocada para debater e ratificar uma proposta de constituição para o Afeganistão. A proposta vem sendo questionada pelos senhores da guerra afegãos. "Nós gostaríamos de repetir isso, mas primeiro precisamos observar como vocês empregarão o dinheiro na implementação de projetos emergenciais em suas províncias", afirmou o ministro. A oferta de ajuda, que precisa ser aprovada pelo presidente Hamid Karzai e ratificada por seu gabinete, foi feita no 12º dia dos debates sobre a proposta de constituição, que prevê o estabelecimento de um Estado islâmico tolerante comandado por meio de um forte sistema presidencialista. Karzai foi indicado pelos Estados Unidos e ainda conta com o apoio de Washington. Espera-se que a constituição possibilite a realização de eleições gerais em meados de 2004. Enquanto isso, forças de segurança detiveram um homem no leste do país, perto da fronteira com o Paquistão, acusado de transportar 20 pequenas bombas de fabricação caseira para rebeldes supostamente ligados à milícia fundamentalista do Taleban, informou hoje em Jalalabad um funcionário do governo da província de Nagarhar. Em Jalalabad, um homem identificado apenas como Attaullah foi preso ontem com duas granadas no centro da cidade, disseram autoridades locais.