Ministro das Relações Exteriores da Rússia critica lei sobre leste da Ucrânia

Lavrov disse que "a lei vai na direção oposta" ao espírito do acordo fechado com os líderes do Ocidente em Minsk, Bielorrússia, que acalmou o conflito. Segundo ele, o movimento é um afastamento do acordo de Minsk e Moscou trabalhará para interromper isso.

A lei determina a área dentro de Donetsk e Luhansk, que fica no leste da Ucrânia e que receberão autonomia, mas afirma que isso só ocorrerá quando as eleições locais forem realizadas.

Lavrov está na capital eslovaca, Bratislava, neste sábado, para marcar o 70º aniversário de sua liberação pelas tropas soviéticas em 1945. Fonte: Associated Press.