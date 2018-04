Ministro das Relações Exteriores da Tunísia renuncia ao cargo

TÚNIS - O ministro das Relações Exteriores tunisiano, Kamel Morjane, procedente do regime anterior, apresentou nesta quinta-feira, 27, sua renúncia "pelo interesse da Tunísia" e para apoiar a ação do governo, a fim de que a "revolução" do país possa "conseguir suas aspirações", informou a agência oficial de notícias "TAP".

"Considerando o interesse da Tunísia e apoiando a ação do governo de união nacional para dirigir o país rumo a um futuro estável, decidi renunciar às minhas funções", afirmou Morjane à agência oficial.

Ele assinalou também que apresenta sua demissão com o objetivo de apoiar a ação do governo "para que a revolução popular vivida por nosso país produza seus frutos e realize as aspirações de liberdade, orgulho e dignidade de nosso povo".

Morjane, de 69 anos, formado em prestigiosas universidades norte-americanas, entrou no governo do presidente deposto Zine el-Abidine Ben Ali em 2005 como ministro da Defesa, assumindo posteriormente a pasta de Exteriores.

Nos últimos anos, ele era considerado na Tunísia como o candidato favorito do governo americano para suceder Ben Ali no poder.

Algumas fontes lhe atribuíram um papel-chave na queda do governante anterior, junto ao chefe do Estado-Maior do Exército, general Rachid Ammar.

Foi confirmado pelo primeiro-ministro, Mohamed Ghannouchi, no Governo de transição. Dos ministros do regime político anterior com postos importantes no atual Executivo, ele era um dos menos criticados pelas manifestações populares.

A renúncia de Morjane ocorre quando, nesta quinta-feira, se aguarda ainda o anúncio de um novo governo de transição, do qual devem se ausentar todos os ministros do Gabinete anterior em postos considerados de soberania, salvo Ghannouchi, segundo a última proposta do presidente interino do país, Fouad Mebazaa, à qual a Agência Efe teve acesso.

Milhares de manifestantes fizeram novos protestos nesta quinta-feira na capital e em outras regiões do país para reivindicar a saída de todos os ministros de Ben Ali que permaneceram no atual gabinete.