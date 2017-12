Ministro de Arafat pede voto anti-Sharon Um dos principais assessores do presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat, conclamou hoje a comunidade árabe israelense a não desperdiçar seu voto e a comparecer às urnas para derrotar o candidato direitista Ariel Sharon, do Partido Likud. "Todo o povo palestino, onde quer que esteja, deve manter-se unido para impedir Sharon de chegar ao poder e assim evitar um revés no processo de paz", declarou o ministro da Informação da AP, Yasser Abed Rabbo. "Nós não deveríamos invalidar um só voto no confronto com Sharon", enfatizou. A exortação foi um claro chamado aos eleitores árabes para que endossem a candidatura do primeiro-ministro Ehud Barak, embora Rabbo não tenha mencionado o nome dele.