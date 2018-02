Ministro de Defesa da Somália escapa de atentado

O ataque contra o ministro ocorreu num momento em que governo do país, apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU), prepara-se para lançar uma ofensiva contra insurgentes islâmicos que têm ligações com a Al-Qaeda.

Siyad disse que o carro-bomba perseguia seu veículo, mas explodiu antes de colidir com ele porque um miniônibus civil inesperadamente apareceu entre ambos. Guarda-costas que estavam em um carro atrás do ministro ficaram feridos, disse Siyad.

O grupo insurgente islâmico al-Shabab assumiu a responsabilidade pelo ataque. Eles já usaram atentados suicidas para matar ministros e são suspeitos de no ano passado terem promovido um ataque a uma faculdade de medicina que matou quatro ministros e outras 21 pessoas. As informações são da Associated Press.