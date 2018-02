Ministro de Defesa do Japão planeja visitar os EUA

Onodera e Hagel devem discutir temas como as ações da China perto das Ilhas Senkaku, administradas pelo Japão, no Mar da China Oriental e o desenvolvimento do programa nuclear e de mísseis da Coreia do Norte, disseram as fontes. As Ilhas Senkaku também são reivindicadas pela China, onde elas são conhecidas como Diaoyu.

As duas autoridades também devem conversar sobre o plano acordado entre o governo japonês e o norte-americano de realocar a base aérea Futenma do corpo de fuzileiros navais dos EUA que fica em Okinawa. Eles também devem analisar a devolução ao controle japonês de terrenos utilizados por cinco instalações militares dos EUA e áreas ao sul da base área norte-americana de Kadena, também em Okinawa.

Onodera tomou posse no final de dezembro e ainda não se encontrou com Hagel. As informações são da Dow Jones.