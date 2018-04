Ministro de Exteriores do Chile chega a Tóquio em visita oficial

TÓQUIO - O ministro das Relações Exteriores do Chile, Alfredo Moreno, chegou neste domingo, 25, ao Japão para uma visita de quatro dias na qual se reunirá com o primeiro-ministro do Japão, Yukio Hatoyama, e falará sobre a atuação perante desastres naturais.

Segundo informaram fontes da Embaixada do Chile, a agenda de trabalho do recém nomeado chanceler do Executivo de Sebastián Piñera começará na segunda-feira centrada nos avanços do Japão em gestão de desastres naturais, especialmente no referente a movimentos sísmicos.

Moreno se reunirá em Tóquio com responsáveis ministeriais para desastres naturais e com o ministro de Terra, Infraestruturas e Transporte, Seiji Maehara, antes de manter uma audiência com o primeiro-ministro Yukio Hatoyama, que receberá pela primeira vez a um enviado do recém eleito presidente chileno, Sebastián Piñera.

Além disso, na segunda-feira, Moreno também se reunirá com seu colega japonês, Katsuya Okada, qe lhe oferecerá um jantar de cortesia.