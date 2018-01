Ministro de Exteriores iraniano anuncia viagem ao Líbano O ministro de Exteriores do Irã, Manouchehr Mottaki, assegurou nesta segunda-feira que visitará Beirute para expressar às autoridades libanesas o apoio do governo de Teerã, informou a agência oficial Irna. Segundo a fonte, Mottaki, que lidera uma delegação de alto nível, realizou uma breve visita nesta segunda-feira a Damasco, onde se reuniu com o ministro de Exteriores sírio, Walid Muallem, antes de partir rumo ao Líbano. Em declarações feitas em Damasco, Mottaki assegurou que com sua viagem a Beirute mostrará o apoio do Irã ao governo e ao povo do Líbano e expressará a rejeição de seu país aos "horríveis crimes sionistas". O ministro iraniano se reunirá em Beirute com vários responsáveis libaneses, segundo a agência Irna, que não deu os nomes das autoridades que receberão Mottaki. Os governos dos Estados Unidos e de Israel, assim como alguns membros da comunidade internacional, acusaram o Irã de sustentar economicamente e de estar por trás do grupo xiita libanês Hezbollah.