A renúncia, confirmada pelo porta-voz Nurd Odeh, ocorre no momento em que a Autoridade Palestina enfrenta graves dificuldades orçamentárias, agravadas após o governo de Israel congelar as transferências dos impostos que arrecada em nome dos palestinos. Diversas autoridades palestinas já afirmaram que essa é "a pior crise financeira" desde a criação do governo, em 1994. As informações são da Associated Press.