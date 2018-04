Ministro de Finanças do Canadá renuncia após oito anos

O primeiro-ministro, Stephen Harper, deve anunciar amanhã o substituto e declarou ter aceitado a decisão de Flaherty "com grande relutância". Flaherty foi o terceiro ministro de Finanças com o mandato mais longo na história do Canadá.

"Sua maior decisão foi lançar um significativo estímulo fiscal no auge da recessão e então cautelosamente reduzi-lo para não pressionar o crescimento durante a recuperação", afirmou o economista do CIBC World Markets Avery Shenfeld. O economista afirmou que o país está em boa forma fiscal e não espera nenhuma reação no mercado.

As especulações sobre o futuro do ministro cresceram durante o ano passado após vir a público a notícia de que ele sofre de uma doença de pele. Os medicamentos levaram Flaherty a ganhar peso e aparentar cansaço nas aparições públicas. Fonte: Associated Press.