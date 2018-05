Ministro de Israel 'aciona a descarga' ao falar do Hamas

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, ilustrou nesta quarta-feira um comentário sobre o grupo palestino Hamas, durante entrevista ao vivo a uma rádio, com o inesperado som de uma descarga.

"Sabemos com quem estamos lidando", disse ele antes de aparentemente acionar a descarga em um banheiro.

Lieberman, líder do partido direitista Israel Beitenu, já se envolveu em diversas polêmicas.

Ele frequentemente causa indignação entre a minoria árabe israelense e grupos liberais com declarações contrárias aos árabes e aos palestinos.

Mas críticos dizem que, com o episódio do vaso sanitário, o ex-segurança de boate pode ter ido longe demais.

Corrupção

Embora enfrente as críticas e também alegações de corrupção, a popularidade de Lieberman não parece abalada em Israel. Pesquisas indicam que sua base de apoio vem crescendo.

Também nesta quarta-feira, a Justiça israelense anunciou a intenção de indiciar o ministro por corrupção.

Se isso de fato ocorrer, Lieberman, que nega as acusações, poderia deixar o governo.

Sua saída poderia estremecer a coalizão de governo do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu. Um eventual colapso do governo levaria à realização de novas eleições e à paralisação do processo de paz com os palestinos por meses.