Ministro de Israel admite desespero de jovens suicidas O ministro da Defesa de Israel, Binyamin Ben-Eliezer, disse, nesta quinta-feira, ter visitado na cadeia dois fracassados atacantes suicidas para tentar entender a motivação deles e que sentiu que ambos foram impulsionados por um desespero que não terá fim até que os palestinos possam sonhar com uma vida melhor. Ben-Eliezer, que também é líder do moderado Partido Trabalhista, conversou separadamente no começo do mês com os dois detentos. Ele relatou ter sentido compaixão por um deles, uma palestina, que recuou no último minuto e fugiu, em vez de detonar explosivos atados a seu corpo. Desespero "Se você me perguntar qual é, na verdade, o código que os une, é o desespero a que chegaram essas pessoas", afirmou Ben-Eliezer nesta quinta-feira à Rádio de Israel. "Não os justifico. Tentei em minhas conversas ir fundo para tentar entender o processo interior." Ben-Eliezer disse ter tido uma longa conversa com Ghassan Satiti, 18 anos, que foi preso no começo do ano em sua quarta tentativa de promover um ataque, e com Arin Ahmed, uma jovem palestina de 20 anos que recuou do que seria um duplo atentado suicida à bomba em maio, em Rishon Letzion, no sul de Tel Aviv. Duplo atentado Ahmed deveria ter esperado até que equipes de resgate chegassem, depois que Issa Bdeir promovesse um atentado suicida à bomba, e então detonaria os explosivos que carregava. Bdeir concluiu sua missão, matando dois israelenses e ferindo outros 51. Ahmed recuou e foi levada para Belém por militantes que a enviariam a outra missão, mas foi presa dias depois por autoridades israelenses em sua casa em Beit Sahour, nas proximidades de Belém. Os dois se encontraram com Ben-Eliezer no Complexo Penitenciário Russo, em Jerusalém Ocidental, segundo o diário Haaretz, que publicou uma ampla matéria do caso em sua revista semanal. Estudante de comunicação "Como ministro da Defesa, sei como lidar com tanques e aviões, sei como lidar com combatentes. Eu quero saber qual é o combustível que impulsiona os atacantes suicidas - se há qualquer denominador comum", afirmou Ben-Eliezer à Rádio de Israel. "Quero entender se o pano de fundo é étnico, religioso - onde eles vivem, sua educação, condições sociais." Ben-Eliezer relatou ter se reunido separadamente com Satiti e Ahmed e disse ao Haaretz que a conversa com Ahmed o entristeceu e que a expressão de remorso dela era tocante e parecia sincera. Satiti, afirmou, "recitou a lavagem cerebral" das milícias, incluindo querer ter uma morte de mártir e participar da guerra santa pela libertação da Palestina. Segundo o Haartez, Ahmed, uma estudante de comunicação e programação de computadores da Universidade de Belém, disse que estava deprimida e "agoniada" depois que seu namorado de um ano e meio, Jad Salem, da milícia Tanzim, foi morto em março. Palestinos afirmam que um tanque israelense disparou contra o carro que ele dirigia; o Exército de Israel garantiu que ele morreu enquanto preparava um carro-bomba. Ahmed, escreveu o Haaretz, disse a Ben-Eliezer: "Pensava em Jad. E, de repente, falei para eles, querem saber? Vou cometer um atentado suicida à bomba". Paraíso Ela afirmou ter ficado chocada quando militantes da Tanzim apareceram quatro dias depois para convocá-la para uma futura missão e a persuadiram a participar pela memória de Jad e para se reunir a ele no Paraíso. Ela disse ter recuado após descer do carro em Rishon Letzion e ver as pessoas, mulheres, crianças e adolescentes. Ahmed chorou, afirmando saber que havia cometido um erro, pediu para ser libertada e perguntou a Ben-Eliezer o que iria acontecer com ela. O ministro, segundo o Haaretz, apenas respondeu em árabe: "A cada um seu destino". Depois dos encontros, Ben-Eliezer disse ao Haaretz que as ações do Exército israelense, apesar de necessárias, "alimentam a frustração e o desespero", tornando jovens palestinos mais suscetíveis à pressão e persuasão daqueles que os enviam para morrer em Israel. Novo sonho "Assim que os palestinos tiverem um novo sonho de uma vida verdadeiramente melhor, toda a conversa sobre virgens no Paraíso e todas as outras tolices que são vendidas para eles perderão sua mágica", teria dito o ministro. Então, acrescentou, jovens palestinos "dirão não a qualquer um que tente convencê-los a escolher a morte sobre a vida". Comentando as declarações de Ben-Eliezer, o rabino Marvin Hier, fundador do Centro Simon Wiesenthal, disse: "Concordo com a frustração dele, mas penso que ele deveria ter dito que os sonhos (dos palestinos) foram estilhaçados pelos seus próprios líderes. Ele sabe disso".