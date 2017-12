Ministro de Relações Exteriores do Paquistão põe cargo à disposição O ministro de Relações Exteriores do Paquistão, Abdul Sattar, colocou seu cargo à disposição do presidente, Pervez Musharraf. Sattar disse que ele não conseguirá continuar devido a motivos de saúde, disse o porta-voz do ministério, Aziz Ah med Khan. Khan acrescentou que Sattar passou por uma cirurgia de nariz recentemente e ainda está sob cuidados pós-operatórios. Os possíveis substitutos são dois ex-oficiais do ministério, Najmuddin Sheikh e Shehryar Khan, e o embaixador do Paquistão nos EUA, Maleeha Lodhi.