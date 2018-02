Ministro deixa gabinete turco. É o sétimo esta semana O ministro de Relações Exteriores da Turquia, Ismail Cem, pediu demissão do cargo, abalando ainda mais os esforços do primeiro-ministro Bulent Ecevit em se manter no poder. Cem é o sétimo ministro a deixar o gabinete de Ecevit desde segunda-feira. O governo turco vinha virtualmente paralisado desde maio, quando Ecevit se ausentou de suas atividades normais por motivo de doença. Cem comunicou sua demissão em um memorando e convocou uma entrevista coletiva para amanhã para explicar as razões de sua saída. A imprensa turca vinha especulando que Cem deixaria o governo para ingressar em um novo partido com propostas reformistas, que está sendo liderado pelo ex-vice-premier Husamettin Ozkan, que renunciou segunda-feira. Ozhan e os outros cinco ministros demissionários também saíram do Partido da Esquerda Democrática (PED), de Ecevit. As agências internacionais não informaram se Cem também deixou o PED.