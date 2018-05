Ministro demite-se criticando Musharraf O ministro paquistanês de Tecnologia, Ishaq Khan Khakwani, renunciou ontem em protesto contra os planos do presidente Pervez Musharraf de manter-se como chefe militar do país enquanto concorre à reeleição. "Seria melhor para Musharraf apresentar-se para as eleições sem o uniforme", disse Khakwani, de acordo com a imprensa local.