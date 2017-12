Ministro diz que ameaça terrorista na França é "alta e permanente" O ministro do Interior francês, Nicolas Sarkozy, disse nesta terça-feira que a ameaça de um ataque terrorista na França é "alto e permanente", e pediu que a nação fique alerta. "A ameaça terrorista é alta e permanente", disse Sarkozy em um informe no canal France-2. "Está absolutamente fora de questão abaixar a guarda." Sarkozy deve viajar nesta quarta-feira para Londres para discutir as medidas para impedir o terrorismo na Europa. O encontro acontece depois de autoridades britânicas terem desmantelado um plano para explodir aviões na semana passada. Ele afirmou que os serviços antiterrorismo franceses "tomaram o que aconteceu na Inglaterra como o mais sério possível". Passageiros em vôos da França para os EUA continuarão a encarar "buscas 100%" num futuro próximo", afirmou. Reuniões na quarta-feira pretendem discutir e determinar os efeitos que os fatos da semana passada terão nas práticas antiterrorismo em todo o continente europeu. O anúncio chocou a Europa e aumentou o medo em razão da habilidade dos terroristas em passar com explosivos pelos controles e revistas dos aeroportos.