Ministro diz que imprensa faz oposição a Hugo Chávez O ministro da Educação, Cultura e Esportes da Venezuela, Aristóbolo Isturiz, criticou nesta quarta-feira a imprensa de seu país, que segundo ele atua como "força política de oposição" ao governo do presidente Hugo Chávez. Isturiz admitiu que "todo o governo tem um desgaste", mas disse que ele não tem "a dimensão que querem dizer". "Não há dúvida que Chávez ganharia hoje o referendo", afirmou, numa referência à possibilidade aberta pela nova legislação eleitoral, de submeter qualquer detentor de cargo eletivo a um referendo popular para confirmá-lo na função. A proposta pode ser formulada por 10% do contingente de eleitores depois que o eleito tiver cumprido a metade de seu mandato. No caso do presidente, esta hipótese será aberta em agosto de 2003. "Não tenho dúvida que militarmente Chávez tem o controle", observou, para afastar as chances de um golpe contra o presidente. "Em abril, quando os altos generais o traíram, foram os quadros médios e a base que os enfrentaram", afirmou, relembrando o golpe que afastou Chávez do poder por 48 horas. Isturiz apontou, durante entrevista, as principais reformas implantadas por Chávez que assumiu o primeiro mandato em dezembro de 1998 e cumpre atualmente o segundo e disse que "os parâmetros que o governo tenta estabelecer são diferentes dos habituais". O ministro afirmou que está em andamento um processo de mudanças definido na nova constituição do país, que foi discutida e aprovada em um referendo popular. Isturiz citou, como exemplo das principais leis implantadas, as que tratam do petróleo, terras e pesca. No caso da reforma agrária, disse que qualquer área com mais de 3 mil hectares é considerada latifúndio, desde que esteja ociosa. Isturiz será palestrante esta noite de um ciclo de debates promovido pela Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre. Além deste compromisso, o ministro, que teve um encontro com o prefeito João Verle (PT), visitará uma escola municipal em Porto Alegre e terá uma audiência com o governador do Estado, Olívio Dutra (PT).