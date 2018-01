Ministro diz que Paraguai deve seguir exemplo do Brasil "Os paraguaios precisam seguir a experiência brasileira". Foi com esta afirmação que o presidente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral do Paraguai, ministro Alberto Ramirez Zambonini, resumiu o espírito que tomou conta do país vizinho na noite de ontem, quando foi divulgado o primeiro boletim com os resultados das eleições presidenciais do país, realizadas com as urnas eletrônicas brasileiras. "A urna eletrônica significa o primeiro grande passo para a modernidade eleitoral do Paraguai", continuou Zambonini, destacando ainda que sem a novidade tecnológica brasileira as eleições paraguaias não seriam tão eficientes quanto foram. Ele lembrou que a utilização das urnas foi fundamental para a agilidade do pleito e para a consolidação da democracia paraguaia. O desempenho das urnas brasileiras foi tão positivo que o futuro presidente da Corte Eleitoral paraguaia, juiz Rafael Anselmo Dendia, já adiantou que realizará as próximas eleições municipais no país com 100% do eleitorado votando por meio do novo sistema. Para isso, será mantido o convênio entre Brasil, Paraguai, e a Organização dos Estados Americanos, que custeia o deslocamento das urnas entre Brasil e Paraguai, bem como o seguro do material.