Ministro diz que Síria não quer inspeção de armas O ministro das Relações Exteriores da Síria, Farouq al-Shara, disse que o país não aceitará a presença dos inspetores de armas, mas defenderá esforços para livrar o Oriente Médio de armas de destruição segundo as propostas recentes das Nações Unidas. "A Síria não permitirá qualquer inspeção. Somente participará com seus irmãos (árabes) de todos os Estados do mundo de esforços para fazer do Oriente Médio uma região livre de armas de destruição em massa". Não está claro se as declarações indicam reversão da posição adotada anteriormente, de que permitiram a presença dos inspetores se esta fosse estendida a todos os países da região, incluindo Israel. A porta-voz do Ministério evitou comentar as declarações do Ministro. Veja o especial: