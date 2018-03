Ministro do Egito encontra-se com Arafat O ministro das Relações Exteriores do Egito, Ahmed Maher, encontrou-se esta manhã com Yasser Arafat. Foi a primeira visita de uma autoridade árabe recebida por Arafat. O ministro foi conduzido ao complexo onde encontra-se o líder palestino por um comboio formado pelo exército israelense. No campo de refugiados na cidade de Jenin, o exército isralense iniciou esta manhã a queima dos corpos dos palestinos mortos nos combates. A entrada de grupos de assistência humanitária foi barrada para verificação dos corpos. "A iniciativa é parte da campanha de desinformação de Israel?, disse um médico. As informações são da Dow Jones.