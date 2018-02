Ministro do Interior da Itália renuncia O ministro do Interior da Itália, Claudio Scajola, renunciou ao cargo em meio à controvérsias por causa de críticas feitas ao consultor do governo Marco Biagi, assassinado em março. Scajola havia entregado pedido de renúncia domingo ao primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que foi rejeitado. Marco Biagi trabalhava para o governo como consultor no contestado projeto de reforma das leis trabalhistas, quando foi assassinado por terroristas de esquerda. Biagi vinha pedindo proteção às autoridades italianas meses antes de sua morte. No fim de semana, em meio às investigações sobre os motivos que levaram as autoridades a não atender o pedido de proteção de Biagi, Scajola utilizou termos rudes para descrever o economista como um chato, que vinha a penas requerendo renovação de seu contrato como consultor. Scajola pediu desculpas à família de Biagi na segunda-feira, dizendo que suas declarações foram interpretadas fora do contexto.