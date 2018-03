Ministro do Interior informa a Zapatero sobre cessar-fogo O ministro espanhol do Interior, José Antonio Alonso, apresentou nesta quarta-feira um relatório "reservado" ao presidente do governo, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre o cumprimento por parte da ETA do cessar-fogo anunciado há duas semanas. Trata-se do primeiro dos relatórios que o ministro do Interior entregará periodicamente a Zapatero sobre as atividades do grupo terrorista, algo que o chefe do Executivo considera imprescindível antes de dar passos rumo a uma negociação. Alonso recusou-se a fazer mais comentários sobre o conteúdo do relatório, já que se trata de informação reservada que corresponde ao chefe do Executivo e que este eventualmente poderá revelar no Parlamento ou no âmbito do Pacto Antiterrorista, firmado com o Partido Popular (PP), principal grupo de oposição. Os dados que o Ministério do Interior entregará ao chefe do governo são o resultado das tarefas de comprovação realizadas pela polícia, a guarda civil e a secretaria de Estado de Segurança sobre as atividades da ETA desde o início do cessar-fogo permanente, que entrou em vigor no último dia 24.