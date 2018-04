Ministro do Peru reafirma que Morales incita violência O ministro de Relações Exteriores do Peru, José Antonio García Belaúnde, reiterou hoje as acusações de que o presidente boliviano, Evo Morales, incitou a violência de indígenas na Amazônia peruana. Ele qualificou Morales como "um inimigo" do Peru. A crise entre o governo peruano e os indígenas amazônicos já tem efeitos no gabinete do presidente Alan García. Hoje, o primeiro-ministro (chefe do Conselho de Ministros) peruano, Yehude Simon, disse que deixará o cargo quando terminar a crise política com os indígenas.