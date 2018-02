Ministro egípcio critica EUA sobre ajuda militar O Ministro de Relações Exteriores do Egito, Badr Abdel-Atti, criticou neste sábado fortemente os Estados Unidos, depois que a porta-voz do Departamento de Estado, Marie Harf, disse que o governo egípcio usou a ajuda do exército norte-americano "contra o próprio povo".