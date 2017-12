Ministro escapa de atentado com carro-bomba no Iraque Sami al Mudhafar, ministro de Ensino Superior do governo interino do Iraque, escapou ileso nesta quarta-feira de uma tentativa de assassinato em Bagdá. No atentado uma pessoa morreu e três outras ficaram feridas, incluindo dois guarda-costas do ministro. Segundo fontes policiais, o atentado foi cometido por volta das 9h horas locais (4h de Brasília) quando um carro-bomba explodiu durante a passagem do comboio de Mudhafar pela praça Okba Ibn Nafeé, do bairro al Karrada, no sul da capital. Mudhafar é membro do xiita partido AD Dawa, liderado pelo primeiro-ministro em fim de mandato, Ibrahim al-Jaafari, e um dos principais grupos da Aliança Unida Iraquiana (AUI) que obteve 128 dos 275 cadeiras do Parlamento nas eleições de dezembro passado.